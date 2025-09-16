2584840-removebg-preview
انتهت أمس (الإثنين)، الفترة الزمنية المحددة لتطبيق القرار الوزاري المتعلق بحظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت، الذي استمر ثلاثة أشهر، ابتداءً من الأحد 15 يونيو 2025م، حتى الإثنين الموافق 15 سبتمبر 2025م، من 12 ظهرًا إلى 3 مساءً، للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم، وفقًا لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وكشفت وزارة الموارد البشرية امتثال المنشآت لهذا العام (94%)، حيث نفَّذت (29,121) زيارة ميدانية وعددًا من الحملات الرقابية لمتابعة تطبيق القرار، فيما بلغ عدد المخالفات المرصودة (2414) مخالفة، كما شملت الحملات الرقابية الاستجابة للبلاغات الواردة للوزارة البالغ عددها (325) بلاغًا.
