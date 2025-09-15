أمير جازان يرعى فعاليات ملتقى «التطوع الاحترافي» للأيتام

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز انطلاق فعاليات ملتقى التطوع الاحترافي للأيتام، الذي تنظمه مؤسسة «إخاء» الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة بمقر بيت الثقافة في مدينة جيزان.

وألقى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» الدكتور محمد بن عمر العيد كلمة أوضح فيها أن رعاية أمير المنطقة لهذا الملتقى تأتي امتداداً لعناية واهتمام ولاة الأمر بالشباب، ودلالة على أن التطوع في قلب الاهتمام الوطني.

قيمة راسخة ومنهج حياة

وأبرز العيد أهمية ملتقى التطوع الاحترافي للأيتام بجازان 2025، كقيمة راسخة، ومنهج حياة، وتعزيز المشاركة، وأحد المسارات الحيوية التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بعدها شاهد أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً حول الجهود والخدمات التي تقدمها مؤسسة «إخاء» في رعاية الأيتام وجودة حياتهم وتمكينهم، ودمج الأيتام في المجتمع، والتعريف بالعمل التطوعي الاحترافي، وتعزيز الشراكات المجتمعية بين المؤسسة والجهات ذات العلاقة، وتطوير وتنمية قدرات المتطوع والعمل التطوعي بالمنطقة، وصناعة مبادرات تطوعية ذات أثر بارز في خدمة الوطن والمواطن.

وتضمن الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مؤسسة «إخاء» وعدد من الجهات الخيرية في المنطقة، واستعراض تجارب عدد من النماذج الملهمة من أبناء وبنات المنطقة، وأهم الفعاليات والبرامج التطوعية الهادفة لتمكين الأيتام، وتعزيز دورهم المجتمعي، وإبراز قدراتهم في مختلف المجالات.

وفي ختام الحفل، كرّم أمير جازان الجهات الراعية والمشاركة في تنفيذ الملتقى، والتُقطت الصور التذكارية بالمناسبة.