«عكاظ» تقف على موقع «حادث الداير».. وأمير جازان يوجه بتسخير الإمكانات كافة

تابع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الحادث المروري المأساوي الذي وقع صباح اليوم (الإثنين) بالداير ونتجت عنه وفاة 4 معلمات وسائقهن، إضافة لحالتين حرجتين نقلتا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، أثناء ذهابهن للعمل الرسمي بمجمع مدارس آل يحيى وآل زيدان.

ووجه أمير جازان بمتابعة الحالات المصابة والعمل على إخلائها فوراً إلى مستشفى الملك فهد، كما حثّ جميع الجهات ذات العلاقة على تسخير الإمكانات والخدمات اللازمة كافة للمصابين.

ووقفت «عكاظ» عصر اليوم على موقع الحادث بالقرب من مدارس (السّارة) ورصدت بقايا آثار المركبة من نوع «صالون» المتبقية في موقعها.

خلل في مكابح المركبة

وأوضح شهود عيان أن خللاً في مكابح المركبة قادها للنزول بسرعة من عقبة القرن وارتطامها بالجبل، ما أدى للوفيات والإصابات في أسفل العقبة، موضحين أن السائق قد تخطى في طريقه العديد من المنحنيات الخطرة والصعبة لكنه قضاء الله وقدره.

ونعت مديرة مجمع مدارس آل يحيى وآل زيدان فاطمة علي عقيلي المعلمات المتوفيات؛ شريفة محمد علي آل إبراهيم، وجميلة ناصر عطيف، وفاخرة منصور غروي، ونورة علامي مطهري، مثنية على إخلاصهن في العمل، وجدّهن في أداء الرسالة التعليمية، مؤكدة أنهن تركن فراغاً لا يسد، داعية الله لهن بالرحمة والمغفرة.

وتقدمت قبيلة آل يحيى من بني مالك الداير ونيابة عنهم عريفة قبيلة آل يحيى الشيخ علي جابر جبران اليحيوي بأحرالتعازي والمواساة لأهالي المعلمات المتوفيات، سائلاً الله أن يتغمدهن بواسع رحمته وأن يعجّل بشفاء المصابات في هذا الحادث الأليم، مناشداً الجهات المختصة النظر في هذا الطريق الذي يحصد الأرواح وخطورته وانحداره الخطير. وطالب بفتح طريق نيد العقبة آل يحيى المشروع الذي يخدم قرى آل يحيى وآل زيدان، وهو طريق لا يوجد فيه ازدحام مروري، وسهل، ويخدم القرى المذكورة بمركز آل زيدان وقرى آل يحيى، آملاً من المسؤولين في المنطقة النظر وإعادة وفتح هذا الطريق للمواطنين.