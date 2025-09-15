فعّلت «الصحة القابضة» والتجمعات الصحية حملة تدريب الإسعافات الأولية بالشراكة مع الهلال الأحمر، وحقّقت الحملة أرقاماً قياسية باستفادة أكثر من 434 ألف متدرب منذ انطلاقتها في نهاية الربع الأول من 2025، وحتى اليوم العالمي للإسعافات الأولية أمس الأول السبت.وتأتي الحملة في إطار الجهود المتواصلة ضمن نظام الرعاية العاجلة لرفع الوعي المجتمعي بأهمية المهارات الإسعافية الأساسية، وتشجيع مشاركة جميع أفراد المجتمع من سن 15 عاماً على تعلم المهارات الأساسية للإسعافات الأولية، تفعيلاً لمبدأ الوقاية قبل العلاج.وتقدّم الصحة القابضة والتجمعات الصحية عدداً من الدورات والبرامج التدريبية المتعددة في المدن والمناطق للفئة العمرية من 15 عاماً فأعلى، بما يسهم في رفع مستوى الوعي حول الصحة المجتمعية، وتعزيز قدرات الفرد على التدخل السريع لإنقاذ الأرواح.وتمثل الحملة الوطنية لتدريب الإسعافات الأولية خطوة مهمة نحو بناء مجتمع صحي وواعِ، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، وتفعيل مبدأ الوقاية قبل العلاج للمواطنين والمقيمين؛ تحقيقاً لأهداف برنامج التحول في القطاع الصحي أحد برامج رؤية 2030.