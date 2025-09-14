زارت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، الملحقية العسكرية السعودية في واشنطن.

وكان في استقبالها لدى وصولها مقر الملحقية، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، الذي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن في مهمة رسمية، إلى جانب الملحق العسكري بسفارة المملكة لدى واشنطن وأوتاوا اللواء الركن عبدالله بن خلف الخثعمي، ورؤساء أقسام الملحقية.

واستمعت الأميرة ريما خلال الزيارة إلى إيجاز عن أعمال ومهمات وأقسام الملحقية، والدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، بما يعزز المصالح المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات التعاون الدفاعي والعسكري.

وفي ختام الزيارة، سجلت كلمة في سجل الزيارات، أعربت فيها عن تقديرها لجهود منسوبي الملحقية العسكرية السعودية في واشنطن وما يقومون به من أعمال لخدمة الوطن.