طبيعة عمل المعلمين

وزارة التعليم: الدوام الرسمي 7 ساعات متصلة

التبليغ عن العنف أولوية قصوى

أثار إلزام المعلمين بالبقاء سبع ساعات يومياً في مدارسهم، بعد استحداث تطبيق «حضوري» جدلاً بين المعلمين ووزارة التعليم؛ إذ اشتكى عدد منهم من أن النظام يُلزمهم بالبقاء في المدارس حتى الواحدة والربع، أو الواحدة والنصف ظهراً، على رغم أن طلاب الابتدائية ورياض الأطفال والطفولة المبكرة ينصرفون في الثانية عشرة ظهراً، أو الواحدة والنصف ظهراً، فيما ينصرف طلاب المتوسطة في بعض الأيام عند الثانية عشرة ظهراً.وأوضح المعلمون أن هذا الوضع يجبرهم على البقاء دون طلاب حتى اكتمال الساعات المقررة، مطالبين الوزارة بمعالجته.وقال معلمون لـ«عكاظ» إن طبيعة عمل المعلم ترتبط بوجود الطلاب، وإن طبيعة عمل المعلمين تختلف عن الموظفين في القطاعات الأخرى، حتى أن إجازاتهم ترتبط بانتهاء العام الدراسي، ما يعكس خصوصية مهنتهم.وأوضحت وزارة التعليم أن النظام الجديد يحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات متصلة، تبدأ من السادسة والربع صباحاً حتى الواحدة والربع ظهراً، مع تسجيل الموظف متأخراً إذا حضر بعد السادسة وخمس وأربعين دقيقة.ويقوم النظام بتجميع دقائق التأخير وصولاً إلى حسم يوم كامل من راتب المعلم أو المعلمة عند بلوغ التأخير سبع ساعات.ومن ناحية ثانية؛ أعلنت وزارة التعليم أن التبليغ عن العنف أولوية قصوى في رياض الأطفال.وأكدت ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة للتعامل مع الحالات الطارئة أو الخاصة أو المرضية للأطفال.وشددت على معلمات رياض الأطفال بأهمية اتباع الإجراءات النظامية عند الاشتباه بأية حالة عنف، أو أي نوع من الإيذاء. وأكدت الوزارة أن من أولويات مهمات المعلمة احترام الطفل، ومعاملته معاملة تربوية، تحقق له الأمن والطمأنينة، وتنمي شخصيته وتشعره بقيمته، مع مراعاة مواهبه واهتماماته.