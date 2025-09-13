تحت رعاية وزير الخارجية.. الخريجي يفتتح ملتقى وزارة الخارجية لليوم العالمي للقانون 2025

تحت رعاية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، افتتح نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بمدينة الرياض، ملتقى وزارة الخارجية الأول لليوم العالمي للقانون، الذي يقام بالشراكة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري.

وشارك في افتتاح الملتقى، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري‏ الدكتور حامد بن حسن ميره، ووكيل الخدمات المساندة بوزارة الخارجية الدكتور منصور بن صالح اليامي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر.

قيمة سامية

وألقى نائب وزير الخارجية كلمةً أوضح فيها أن الملتقى يُجسد في جوهره قيمة سامية وركيزة أساسية من ركائز استقرار الدول وضمان حقوق الأفراد والمجتمعات.

وقال الخريجي: «إن القانون ليس مجرد نصوص مكتوبة أو لوائح منظِّمة، بل هو منظومة متكاملة من القيم والمبادئ التي تضمن العدل والمساواة، وتحفظ الحقوق، وتبني جسور الثقة بين الدولة ومواطنيها، وبين الدول بعضها البعض».

تحقيق التنمية

وأوضح أن العالم المعاصر الذي تزداد فيه التحديات وتتقاطع فيه المصالح، يبرز دور القانون الدولي والدبلوماسية القانونية كأداة حضارية لتسوية النزاعات، وتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الخريجي أن وزارة الخارجية، من خلال إدارتها العامة للشؤون القانونية، تؤدي دوراً محورياً في تمثيل المملكة قانونياً على الساحة الدولية، وصوْن مصالحها، والتأكيد على التزامها بالمعايير القانونية والاتفاقيات الدولية، بما يعكس صورة مشرقة لوطننا الغالي ويعزز من مكانته بين الأمم.