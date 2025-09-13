أجازت قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين للمسؤول الأول في الجهاز العام إركاب الموظف أو العامل الذي يمثل المملكة في وفد رسمي أو يرافق وفداً رسميّاً على درجة إركاب أعلى من المقررة له.

تحديد درجات الإركاب

ووفقاً للقواعد المنشورة في صحيفة أم القرى، تضمنت تحديد درجات الإركاب للموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، بحيث تكون الدرجة السياحية لموظفي المرتبة الحادية عشرة فما دون، ودرجة الأعمال للمراتب من الثانية عشرة حتى الرابعة عشرة، والدرجة الأولى للمراتب الخامسة عشرة وما فوق. وفي حال عدم توفر الدرجة المحددة، يُعتمد ما دونها وفق التسلسل الوارد.

ونصت القواعد على أن الموظف أو العامل المكلّف على مرتبة غير مرتبته، يسافر بالدرجة المقررة للمرتبة المكلّف بها.

وشكّل القرار لجنة في وزارة المالية تضم ممثلين من وزارات وهيئات حكومية عدة، تتولى إصدار الضوابط والآليات التفصيلية، بما في ذلك معادلة درجات الإركاب وتحديد وسيلة النقل ذات الأولوية عند تعدد الخيارات، إضافة إلى البت في أي حالة أو إشكال يطرأ عند التطبيق.