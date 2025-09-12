«موهبة» تعلن استمرار التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بـ22 مجالاً علمياً

أكدت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أن التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2026» الذي تنظمه بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة، مستمر حتى 30 سبتمبر الجاري في 22 مجالاً علمياً.

ويُعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية سنوية تقوم على التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط المحددة، ويحكمها إلكترونياً نخبة من الأكاديميين والمختصين، لترشيح المشاريع المميزة للمراحل التنافسية الأعلى وصولاً إلى المشاركة في معرض «آيسف» بالولايات المتحدة الأمريكية.





وكانت نسخة العام الماضي «إبداع 2025» شهدت تسجيلاً قياسياً بأكثر من 291 ألف طالب وطالبة من 16 منطقة تعليمية و49 إدارة تعليمية، مما يؤكد رغبة طلاب وطالبات المملكة في التميز العلمي، كما يجسد اهتمام صُنّاع القرار وشركاء الموهبة المتزايد بتمكين المواهب الشابة وتعزيز قدراتها.

ويهدف الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إلى تنمية روح الإبداع لدى الطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب الكامنة لديهم، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات البحث والابتكار، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع مميزة.

ويمر الأولمبياد بـ6 مراحل تنظيمية، تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، ثم المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، تليها مرحلة معارض المناطق التعليمية، يعقبها تسجيل معلومات المشروع إلكترونياً ورفعه على موقع موهبة.





أما المرحلة الثالثة، فتشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قِبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية دقيقة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني.

وتُخصص المرحلة الرابعة لتنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تُقام في 4 مدن رئيسة، وفيها يُعلن عن المتأهلين إلى المرحلة النهائية، مع إتاحة الفرصة للمشاركين لتحديث بيانات مشاريعهم.

وفي المرحلة الخامسة يُقام معرض إبداع للعلوم والهندسة، الذي يمثل التصفيات النهائية، فيما تُختتم المسيرة بالمرحلة السادسة والأخيرة، إذ يُعقد البرنامج التأهيلي للمشاركة الدولية في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف»، ومن ثم المشاركة فيه بالولايات المتحدة الأمريكية.





وتدعو «موهبة» جميع طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مختلف مناطق المملكة، ممن لديهم شغف بالعلوم والابتكار، إلى المسارعة في التسجيل عبر موقعها الإلكتروني، والاستفادة من فرصة المشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2026»، والالتحاق بركب المبدعين الذين يمثلون المملكة في أكبر المحافل العلمية العالمية على الرابط التالي: https://s.mawhiba.sa/484ytHi.