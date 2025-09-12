تُوِّجت وزارة البلديات والإسكان بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025 عن فئة أفضل إستراتيجية اتصال في الأزمات، وذلك خلال الدورة الثانية عشرة للجائزة، حيث سلّم ولي العهد ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي الجائزة للوزارة، وتسلمها مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة سيف السويلم.

وأكّد السويلم أن الفوز يجسد ثمرة العمل المؤسسي الجماعي الذي تبنته الوزارة في بناء منظومة اتصال متكاملة، قادرة على إدارة المواقف الطارئة باحترافية عالية، بما يعكس التوجه الإستراتيجي لتعزيز الشفافية وثقة المجتمع.

وتُعد جائزة الشارقة للاتصال الحكومي إحدى أبرز المبادرات العالمية في تكريم الإبداع والتميز بمجال الاتصال المؤسسي، إذ أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لتكون منصة رائدة تسلط الضوء على أفضل الممارسات، وتوفر ساحة تنافسية بين المؤسسات الحكومية محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يسهم في تطوير أدوات الاتصال ورفع كفاءتها.

وحظي ملف ترشح الوزارة بتقدير لجنة التحكيم لاكتماله وتميزه في عرض إستراتيجية اتصال استباقية للأزمات، تضمنت خطط جاهزية متقدمة لإدارة المعلومة والتعامل السريع مع وسائل الإعلام للحد من الشائعات وتعزيز الثقة، إلى جانب استعراض شامل لإستراتيجية الوزارة في إدارة الأزمات الإعلامية، وهو ما عزز صورتها نموذجًا مؤسسيًا قادرًا على مواجهة التحديات بكفاءة عالية.

مكانة رائدة محلياً وإقليمياً

وأكّدت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس مكانتها الرائدة على المستويين المحلي والإقليمي، ويبرهن على قدرتها في تبني أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي، بما يعزز حضور المملكة الدولي في هذا المجال الحيوي، ويمثل حافزًا لمواصلة التطوير والابتكار.

ويأتي فوز الوزارة امتدادًا لجهودها في تطوير أدوات الاتصال المؤسسي، وتدريب الكوادر وتأهيلهم لإدارة المواقف الحرجة، إلى جانب حضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، ما جعلها نموذجًا يُحتذى به في بناء منظومات اتصال حديثة تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.