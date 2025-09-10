أوضح أعضاء في مجلس الشورى لـ«عكاظ» أن الخطاب الملكي يعكس رؤية القيادة الحكيمة لاستشراف المستقبل وتعزيز موقع المملكة الريادي عالميا.

وأشاروا إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية والاستدامة، مؤكدين على دور مجلس الشورى في دعم هذه التوجهات من خلال التشريعات والسياسات التي تهيئ البيئة المناسبة.

وأعربوا عن تقديرهم للدعم والرعاية المستمرة من القيادة، مؤكدين على ثبات مواقف المملكة تجاه القضايا العربية والإسلامية ونجاحها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال عضو مجلس الشورى خالد علي السيف لـ«عكاظ»: إن تركيز خادم الحرمين الشريفين على محور الذكاء الاصطناعي في كلمته السنوية أمام المجلس يعكس رؤية القيادة الحكيمة لاستشراف المستقبل، وتعزيز موقع المملكة الريادي عالميا في مجالات التقنية والابتكار.

وأوضح السيف أن الذكاء الاصطناعي يمثل لغة المستقبل، وأن المملكة عازمة على أن تكون في طليعة الدول المتقدمة فيه، مبينا أن مجلس الشورى سيواصل دعمه من خلال التشريعات والسياسات التي تهيئ البيئة المناسبة وتضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، داعيا الله أن يحفظ القيادة ويوفقها لما فيه خير الوطن والمواطن

من جهته أوضح عضو الشورى الدكتور راشد بن مسلط الشريف لـ«عكاظ» أن الخطاب الملكي الكريم أوضح حرص المملكة وقيادتها على مواصلة مسيرة البناء والتطوير لتحقيق التنمية والاستدامة والنمو الاقتصادي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبذل المزيد من الجهود لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، والاهتمام والعناية بتوفير احتياجاتهم، بما يحقق لهم الرفاهية وجودة الحياة.

وذكر الدكتور الشريف ان الخطاب الملكي يعد حدثا وطنيا مهما بمضامينه السامية وتوجهات الواضحة التي تُبرز مكانة المملكة ودورها المهم على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بما يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي، ورسالتها في نشر مبادئ الإنسانية الراسخة.

وأعرب عن عظيم تقديره واعتزازه بالدعم والرعاية المستمرة من القيادة الحكيمة وما تقدمه من توجيهات سديدة تمكّن المجلس بالارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية و مؤسسات الدولة، ودوره الفعال في تطوير الأنظمة وتحديثها، إلى جانب مهماته التشريعية والرقابية.

وفي الإطار ذاته أكد عضو مجلس الشورى اللواء بدر بن مساعد الشلهوب أن الخطاب الملكي الذي ألقاه ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، جاء ليؤكد على الدور المحوري لمجلس الشورى في الارتقاء بمؤسسات الدولة، وتعزيز فاعليته في تطوير الأنظمة وتحديثها بما يتواكب مع متطلبات المرحلة، إلى جانب مهماته الرقابية ومتابعته المستمرة لتنفيذ الإستراتيجيات والخطط الوطنية المعتمدة.

وأضاف أن الخطاب الملكي شدد على ثبات مواقف المملكة تجاه القضايا العربية والإسلامية، وتجديد وقوفها الصادق إلى جانب الدول الشقيقة، وفي مقدمتها دولة قطر، مؤكدا أن السعودية ستكون إلى جانبها في خطواتها كافة بلا حد، وهو ما يعكس البعد الأخوي والنهج الراسخ للسياسة السعودية في نصرة القضايا العادلة وتعزيز التضامن الإقليمي.

وأوضح الشلهوب أن الخطاب تضمن إشارات مهمة إلى ما تحقق من إنجازات في مسار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 قبل موعدها المحدد، ومنها ما تحقق في ملف توطين الصناعات العسكرية الذي بلغ 19%، وهو ما يُعد شاهدا على نجاح الخطط والإستراتيجيات التي وضعتها القيادة الرشيدة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وبناء قاعدة صناعية متقدمة.