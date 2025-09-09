الرئيس التونسي ووزير الخارجية يستعرضان العلاقات الثنائية

نقل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد والشعب التونسي الشقيق، وذلك خلال استقبال الرئيس التونسي لوزير الخارجية في قصر قرطاج بالعاصمة تونس أمس. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، إضافة إلى المساعي المشتركة لدعم أمن واستقرار المنطقة.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقر، ومدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية غازي العنزي.

ووصل وزير الخارجية السعودي إلى تونس في زيارة رسمية لعقد اجتماع الدورة الرابعة للجنة المتابعة والتشاور السياسي السعودية-التونسية.