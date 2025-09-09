القبض على 22 مخالفاً لنظام أمن الحدود لتهريبهم 320 كيلوغراماً من «القات» بجازان
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 22 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم 320 كيلوغراماً من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

