بدأ وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة، زيارة رسمية إلى جمهورية تركيا؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكات الإستراتيجية في خدمة ضيوف الرحمن، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتتمحور أهداف الزيارة حول توسيع آفاق التعاون مع تركيا في مجالات خدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب بحث الحلول المشتركة للتحديات التي تواجههم، واستعراض ما تحقق في مجال التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يُسهم في إتاحة تجربة روحانية متكاملة تقوم على الراحة والطمأنينة. ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين الأتراك، واجتماعات ثنائية تبحث سبل تطوير التعاون، وتبادل الخبرات في مجالات خدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب فعاليات مشتركة تسلط الضوء على أبرز الخدمات والتسهيلات المقدمة في هذا المجال.ويضم الوفد المرافق للوزير الربيعة، ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، تشمل وزارة الحج، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة السياحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهيئة التأمين، إضافة إلى شركة الخطوط السعودية، والعديد من شركات الطيران الأخرى، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية والارتقاء بجودة الخدمات بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه المملكة تحولاً في تطوير منظومة الحج والعمرة، عبر برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يركز على رفع جودة الخدمات، وتيسير رحلة الحاج والمعتمر.