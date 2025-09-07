تستعد وزارة العدل؛ ممثلةً في مركز التدريب العدلي، لإقامة المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الجاري، في مدينة الرياض، تحت شعار: «التدريب القضائي.. الابتكار في الأدوات والمنهجيات».ويهدف المؤتمر؛ الذي يجمع نخبة من 32 متحدثاً وخبيراً دولياً من 16 دولة، إلى تبادل الخبرات واستعراض أحدث التجارب الدولية في التدريب القضائي، إضافةً إلى بحث توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية، وتطوير برامج متخصصة للقضاة والمحامين، والاتجاهات الحديثة لقياس أثر البرامج التدريبية على المنظومة العدلية.ويتضمن برنامج المؤتمر 9 ورش عمل و3 جلسات حوارية، لمناقشة قضايا متخصصة منها: أساليب التميز في التدريب القضائي، دور البحوث العلمية والابتكار في تطوير الإستراتيجيات التدريبية، واستعراض نماذج وتجارب دولية في تطوير التدريب القضائي.ويأتي المؤتمر امتداداً للنسخة الأولى التي عُقدت العام الماضي بمشاركة أكثر من 600 متخصص و45 خبيراً دولياً، في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الجودة القضائية، ورفع كفاءة التدريب والتأهيل القانوني وفق أفضل الممارسات العالمية.