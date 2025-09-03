أمير القصيم: علاقة المملكة بسلطنة عمان ترتكز على التفاهم المشترك

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه، سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية نجيب بن هلال البوسعيدي.ورحب بالسفير العُماني، متمنياً له التوفيق في مهمات عمله، مؤكداً عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، التي ترتكز على أسس من التعاون والتفاهم المشترك في مختلف المجالات.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.من جانبه، عبّر السفير نجيب البوسعيدي عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال، مشيداً بما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف القطاعات.