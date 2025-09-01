«الدفاع المدني» يدعو إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، حتى يوم السبت المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والليث، والقنفذة، مشيرةً إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.