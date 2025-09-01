أعلنت هيئة التراث تسجيل 2748 موقعاً جديداً في السجل الوطني للتراث العمراني، ليرتفع إجمالي المواقع المسجّلة في المملكة إلى 36919 موقعاً. هذا الإعلان يمثل خطوة إستراتيجية تؤكد توجه المملكة نحو حماية ذاكرتها المعمارية وصناعة هوية ثقافية متجددة يمكن توظيفها في التنمية السياحية والاقتصادية ضمن إطار رؤية 2030.الأرقام تكشف خريطة متكاملة؛ منطقة عسير تصدرت المشهد بـ13247 موقعاً تراثياً، فيما سجلت مكة المكرمة 3089 موقعاً، والباحة 2634 موقعاً، وحائل 2382 موقعاً، أما الشرقية فقد وثقت 1135 موقعاً، في حين أضافت الحدود الشمالية 110 مواقع إلى قائمة التراث الوطني. هذه الأرقام تعكس تنوع الجغرافيا السعودية بين السواحل والصحاري والجبال والقرى، بما يمنح السجل الوطني بعداً متوازناً وشاملاً.تسجيل هذا العدد الضخم يمثل حماية للذاكرة ويعزز صورة المملكة كدولة تحافظ على أصالتها وتستثمرها في بناء حاضرها ومستقبلها. كل موقع تاريخي أو قرية تراثية أو معلم معماري أصبح اليوم جزءاً من رواية وطنية كبرى، اسمها المملكة العربية السعودية، التي تجمع بين الماضي العريق والحاضر المتجدد والمستقبل الطموح.