إطلاق حملة «العودة للدراسة» من أجل عام دراسي آمن وصحي بجازان

دشن فرع القطاع الجنوبي لهيئة الصحة العامة (وقاية)، بقيادة مدير إدارة البرامج الدكتور عبده بن أحمد دحلان، وبتشريف من مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعي وبحضور من ممثلي إدارة تعليم جازان، فعالية «العودة للدراسة» للعام الدراسي 1447هـ وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الوعى الصحى بين الطلاب وأسرهم.

وجاء تنظيم الحملة بمشاركة تجمع جازان الصحي وجمعية الملك فهد الخيرية. وركزت الفعالية على عدد من المحاور الصحية المهمة للطلاب، والنظافة الشخصية العميقة، والتغذية السليمة والنشاط الثقافي المنتظم.

واختتمت الفعالية التي شهدت حضوراً مميزاً بتوزيع الهدايا على الطلاب المشاركين في أجواء تفاعلية جميلة.

وتأتي هذه الحملة ضمن مبادرات هيئة الصحة العامة لدعم رؤية المملكة 2030 المستهدفة والمسؤولة عن بناء مجتمع صحي وحيوي، بالإضافة إلى إعداد جيل واع قادر على المضي بخطوات واثقة نحو المستقبل.