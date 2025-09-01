حققت جامعة تبوك، الاعتماد البرامجي لجميع برامجها التي تمنحها لدرجة البكالوريوس بنسبة كاملة 100% من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، في إنجاز نوعي يعكس حرص الجامعة على ترسيخ مبدأ الجودة الشاملة، وحرصها الدائم على تطوير مخرجاتها التعليمية بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.

ويأتي هذا الاعتماد، امتدادًا لجهود الجامعة في تحسين بيئتها الأكاديمية، ورفع كفاءة برامجها الدراسية، من خلال تحديث الخطط والمناهج، ودعم أعضاء هيئة التدريس، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تُمكّن الطلبة من الإبداع والابتكار.

وأكّد رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز سالم الغامدي، أن هذا الإنجاز يعزز من مكانة الجامعة محليًا، وإقليميًا، وعالميًا ويبرز مكانتها بين الجامعات السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع جودة التعليم الجامعي، وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة على المستوى العالمي.