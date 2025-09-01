ثمّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حصول النحّالين هادي بن سالم آل شريه، وناجي بن مانع الساحلي، على جوائز عالمية في مسابقتي باريس ولندن العالميتين لجودة العسل ومسابقة أفضل عسل عربي.جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه اليوم، النحّالين بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني.وأشاد بما تحقق من إنجازات تجسد همة المواطن السعودي، وقدرته على المنافسة عالمياً في كافة المجالات.من جانبه، أوضح المهندس الشهراني أن وزارة البيئة والمياه والزراعة اختارت النحّالين في حاضنة التنمية الريفية لرواد الأعمال في مجال تربية النحل وإنتاج العسل.فيما أعرب النحالون عن شكرهم لأمير المنطقة على الدعم والتحفيز الذي يحظى به النحّالون في منطقة نجران؛ مما كان له الأثر في تحقيق التميز في العديد من المسابقات المحلية والعالمية.