أمير جازان يشيد بجهود «الهلال الأحمر» في تطوير الخدمات الإسعافية

التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الدكتور عادل عريشي، بمناسبة حصول الفرع على شهادة الجودة العالمية «الآيزو».

وهنأ أمير المنطقة، منسوبي الهيئة، بهذا الإنجاز، مشيداً بجهودهم في تطوير مستوى الخدمات الإسعافية والطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أهمية مواصلة العمل لتعزيز جودة الأداء ورفع كفاءة الخدمات بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

من جانبه، أعرب الدكتور عادل عريشي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة، مؤكداً حرص منسوبي الهيئة على مواصلة التميز وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الجودة بما يواكب رؤية المملكة 2030، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.