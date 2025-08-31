ضبط 7 مواطنين لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية

ضبطت قوة الاستجابة بالقوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الملك سلمان الملكية بالتعاون مع شرطة محافظة طبرجل في منطقة الجوف 7 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص، بحوزتهم 4 بنادق شوزن، وبندقية هوائية و117 ذخيرة متنوعة، وجهاز جذب الطيور، وحُرزت المضبوطات وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وشدّدت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرّم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة 5,000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال، وعقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة 50,000 ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد غرامة 100,000 ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.