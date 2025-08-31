محافظ الطائف
شهد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، انطلاقة العام الدراسي الجديد بمقر مجمع القلت التعليمي.

وشارك محافظ الطائف أبناءه الطلاب يومهم الدراسي، متفقدًا المبنى المدرسي والفصول الدراسية للمجمع، مستمعًا لأبنائه الطلاب في الفصول الدراسية.

كما اطّلع الأمير سعود بن نهار بن سعود على أبرز البرامج والفعاليات التي تقدم للطلاب المستجدين خلال الأسبوع التمهيدي، مشيدًا بالاستعداد المتميز للمدارس.
