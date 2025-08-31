اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، زيارةً رسميةً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ترأس خلالها وفداً رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين؛ بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين. وعقد وزير الصناعة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين أمريكيين، استعرض خلالها الفرص المتبادلة في قطاع المعادن الحرجة، ودعم نمو التجارة البينية، وتسهيل وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأمريكية.كما التقى الوزير الخريف قادة شركات صناعية وتعدينية أمريكية؛ إذ ناقشت تلك الاجتماعات فرص الاستثمار المشترك، ونقل أحدث تقنيات التصنيع والتعدين، وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.وترأس اجتماع الطاولة المستديرة لتعزيز الشراكة السعودية- الأمريكية في قطاعي الصناعة والتعدين، وزار مجمعات صناعية ومعارض شركات، كما التقى الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، وجامعة Duke.وتؤكّد الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التزام المملكة ببناء شراكات دولية فاعلة في قطاعي الصناعة والتعدين، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن.