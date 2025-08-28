آل ناشع والزهراني يتفقدان قنوات تصريف مياه الأمطار بوادي دغبج في محايل

وقف وكيل محافظة محايل سعد بن راشد آل ناشع، اليوم، يرافقه مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني، بحضور مديري الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية ومدير وحدة الحالات الإنسانية بالمحافظة، على قنوات تصريف مياه الأمطار في وادي دغبج بالمحافظة، وما خلفته السيول من أضرار في بعض المركبات والطرق وبعض الممتلكات. وبدأت آليات البلدية بردم وإعادة تهيئة الموقع ورفع بقايا السيول. ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، متمنية السلامة للجميع.