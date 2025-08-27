أحمد القرني متحدثاً باسم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد بن عبدالرحمن الشعلان، قرارا بتعيين أحمد بن علي القرني متحدثا باسم الهيئة، إضافة إلى مهماته بصفته مديرا للاتصال المؤسسي.

ويأتي هذا القرار تأكيدا لتعزيز حضور الهيئة محليا ودوليا عبر قنوات تواصل أكثر تأثيرا مع المجتمع والشركاء ووسائل الإعلام، بما يواكب رسالتها في صون الطبيعة وحماية الحياة الفطرية، وترسيخ رسائلها البيئية والتنموية.

وأكدت الهيئة أن تعيين القرني جاء لتعزيز أساليب التواصل مع المجتمع والشركاء ووسائل الإعلام، بما يرفع من كفاءة إيصال رسالتها في صون الطبيعة وحماية الحياة الفطرية، وإبراز جهود المملكة الريادية في هذا المجال انسجاما مع توجيهات القيادة، ورؤية المملكة 2030.

أخبار ذات صلة
 
«الداخلية» تحقق جائزة أفضل فيلم توعوي في مسابقة مجلس وزراء الداخلية العرب
«الداخلية» تحقق جائزة أفضل فيلم توعوي في مسابقة مجلس وزراء الداخلية العرب
«الجوازات»: تجزئة رسوم الإقامة لا تشمل العمالة المنزلية
«الجوازات»: تجزئة رسوم الإقامة لا تشمل العمالة المنزلية