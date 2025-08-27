مدينة الملك سعود الطبية تنجح في أولى عمليات استبدال المفاصل بتقنية الروبوت

دشّنت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول خدمة استبدال المفاصل الصناعية بتقنية الروبوت، بعد نجاح إجراء عمليتين نوعيتين. تمثلت الأولى في استبدال مفصل الركبة لمريضة ستينية كانت تعاني من خشونة متقدمة وآلام مزمنة أثرت على نشاطها اليومي، فيما شملت الثانية استبدال مفصل الحوض لفتاة عشرينية كانت تعاني من احتكاك وتشوه خلقي في مفصل الورك الأيسر، وأثّر ذلك بشكل كبير على حياتها اليومية.

وتُعد هذه الخدمة من أحدث التقنيات الطبية المتقدمة في مجال جراحة العظام، حيث تتيح إجراء عمليات استبدال الركبة الكاملة والجزئية، إضافة إلى عمليات استبدال مفصل الحوض الدقيقة التي تتطلب تخطيطاً عالياً يضمن دقة النتائج باستخدام تقنية الروبوت. وقد جرى تنفيذ هذه العمليات بنجاح، بمشاركة الدكتور ماجد شقير والدكتور إبراهيم السرحاني، وتحت إشراف رئيس وحدة المفاصل الدكتور طلال الشهري.

وأكدت مدينة الملك سعود الطبية أن إدخال هذه التقنية يُمثل نقلة نوعية في خدماتها الصحية، ويعكس حرصها على تسخير أحدث ما توصلت إليه التقنيات الطبية لخدمة المرضى والارتقاء بجودة حياتهم.