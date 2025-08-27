أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1446 / 1447هـ (2025م)، بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب «سابل»، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية «محصولي»، وذلك حتى تاريخ 1447 / 2 / 10هـ.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 532,004,950 ريالاً، لصافي كمية مستلمة 296,937 طناً، لـ 995 مزارعاً، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه هذا الموسم 989,577,445 ريالاً، وذلك لكمية 555,390 طناً، لـ 2,000 مزارع.