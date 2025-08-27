مزارعو القمح المحلي.
مزارعو القمح المحلي.
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1446 / 1447هـ (2025م)، بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب «سابل»، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية «محصولي»، وذلك حتى تاريخ 1447 / 2 / 10هـ.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 532,004,950 ريالاً، لصافي كمية مستلمة 296,937 طناً، لـ 995 مزارعاً، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه هذا الموسم 989,577,445 ريالاً، وذلك لكمية 555,390 طناً، لـ 2,000 مزارع.

أخبار ذات صلة
 
40 جهة حكومية أمنية وخدمية تناقش خطط العمل لحج 1447
40 جهة حكومية أمنية وخدمية تناقش خطط العمل لحج 1447
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقبل المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقبل المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان