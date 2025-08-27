أمير نجران يُدشِّن مركز الاستوديو الحضري بأمانة المنطقة

نوَّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بخريطة العِمَارَة السعودية، التي أطلقها ولي العهد -حفظه الله، مما يؤكّد حرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على التمسك بالهوية المعمارية السعودية، والتي تشكل مزيجاً من الإرث العريق والتصميم المعاصر، وتسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة؛ بما يحقق توازناً بين الماضي والحاضر، ويكون مصدر إلهام عالمي للابتكار في التصميم المعماري.

جاء ذلك خلال تدشينه في مكتبه، اليوم، مركز الاستوديو الحضري بأمانة منطقة نجران، بحضور نائب وزير البلديات والإسكان إيهاب بن غازي الحشاني، وأمين منطقة نجران المهندس صالح غرم الله الغامدي، وعدد من منسوبي الوزارة والأمانة.

وأوضح أمين منطقة نجران أن الاستوديو الحضري عبارة عن مركز فني متخصص تابع لأمانة منطقة نجران، يهدف إلى ضمان تطبيق عناصر العِمَارَة السعودية وفق أفضل المعايير من خلال توفير نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العِمارة والتصميم، لتقديم الدعم في التعريف بالعِمارة السعودية، وكيفية تطبيقها على المباني والفراغات العامة.

وأشار إلى أن مركز الاستوديو التصميمي يقع داخل مبنى بلدية غرب نجران بحي أبا السعود، الذي يُعد الوسط التاريخي لمدينة نجران، ومن أهم الأحياء التاريخية والسياحية في المنطقة لوجود قصر الإمارة التاريخي فيه، وهو من أشهر المباني التراثية بمنطقة نجران.

وبيَّن أن الاستوديو سيُقدِّم العديد من الخدمات، أهمها التعريف ونشر الوعي بالعِمَارة السعودية وأنماطها المختلفة، إضافةً إلى مراجعة التصاميم المعمارية للمشاريع للتحقق من التزامها بالمبادئ والموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية قبل إصدار رخص البناء، وتقديم الدعم للمكاتب الهندسية والمصممين والمطورين العقاريين من خلال الاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية، لتعريفهم بالموجهات التصميمية للعمارة السعودية والأدلة التطبيقية الخاصة بها.