أمير حائل يفتتح جامع برزان التاريخي بعد التجديد

افتتح أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم جامع برزان التاريخي عقب الانتهاء من أعمال الترميم والديكورات التي نفذتها الجمعية الخيرية للعناية بالمساجد بالمنطقة، وأدى صلاة الظهر مع جموع المصلين بعد الافتتاح.

ونوّه خلال المناسبة بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة لعمارة بيوت الله والعناية بها، مؤكدا أن ذلك يجسد اهتمام الدولة المتواصل بالمساجد ودورها في خدمة المجتمع، مبرزا مكانة جامع برزان باعتباره أحد المعالم الدينية والتاريخية البارزة في حائل.

ويُعد جامع برزان من أعرق جوامع المنطقة، إذ شُيّد في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري قبل نحو 150 عاما، وأُعيد بناؤه بالكامل عام 1401هـ ليستوعب ما يزيد على ستة آلاف مصلٍّ، وتميز ببنائه من الطوب الصخري والجبلي المستخرج من جبال أجا، ما منحه مظهرا معماريا فريدا.

ويأتي ترميم الجامع ومرافقه ضمن برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لبناء وترميم المساجد والعناية بها في منطقة حائل، في إطار خطة شاملة أطلقتها الجمعية الخيرية للعناية بالمساجد تستهدف صيانة بيوت الله التاريخية والحفاظ على دورها الحيوي في تعزيز رسالة الدين وتماسك المجتمع.