سعود بن جلوي يطّلع على استعدادات تعليم جدة لبدء العام الدراسي الجديد

استقبل محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمقر المحافظة، مدير عام التعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، وقيادات تعليم جدة.

واستمع، خلال الاستقبال إلى شرح عن استعدادات تعليم جدة للعام الدراسي 1447هـ، والجهود المبذولة لتهيئة البيئة المدرسية، وتوفير المقررات الدراسية لجميع الطلبة، إضافة إلى توزيع الأدوات التعليمية والتقنية، وضمان جاهزية وسائل النقل المدرسي لخدمة الطلاب والطالبات، سعيًا لتوفير بيئة تعليمية مُحفّزة وجاذبة للطلبة مع بداية العام الدراسي.

ونوّه، بما توليه القيادة من دعم واهتمام بالتعليم، متمنيًا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.