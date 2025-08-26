تابعوا عكاظ على
Google News Account
الأمير سعود بن جلوي يطّلع على استعدادات تعليم جدة لبدء العام الدراسي الجديد
الأمير سعود بن جلوي يطّلع على استعدادات تعليم جدة لبدء العام الدراسي الجديد
سعود بن جلوي يطّلع على استعدادات تعليم جدة لبدء العام الدراسي الجديد
سعود بن جلوي يطّلع على استعدادات تعليم جدة لبدء العام الدراسي الجديد
تابعوا عكاظ على
Google News Account

استقبل محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمقر المحافظة، مدير عام التعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، وقيادات تعليم جدة.

واستمع، خلال الاستقبال إلى شرح عن استعدادات تعليم جدة للعام الدراسي 1447هـ، والجهود المبذولة لتهيئة البيئة المدرسية، وتوفير المقررات الدراسية لجميع الطلبة، إضافة إلى توزيع الأدوات التعليمية والتقنية، وضمان جاهزية وسائل النقل المدرسي لخدمة الطلاب والطالبات، سعيًا لتوفير بيئة تعليمية مُحفّزة وجاذبة للطلبة مع بداية العام الدراسي.

ونوّه، بما توليه القيادة من دعم واهتمام بالتعليم، متمنيًا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

أخبار ذات صلة
 
حقائب إيوائية وخيام لنازحي «أودل» الصومالية
حقائب إيوائية وخيام لنازحي «أودل» الصومالية
ورشة «الجامعات والوعي الفكري» تستعرض قيم التسامح والعدالة
ورشة «الجامعات والوعي الفكري» تستعرض قيم التسامح والعدالة