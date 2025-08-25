إلزام متطوعي الهلال الأحمر في الحرمين بتأمين ضد الأخطاء الطبية

اشترط مشروع تنظيمي طرحته هيئة الهلال الأحمر السعودي عبر منصة استطلاع على المتطوعين في الحرمين الشريفين الالتزام بعدد من الضوابط والاشتراطات النظامية، من أبرزها حمل تأمين ضد الأخطاء الطبية والتسجيل في هيئة التخصصات الصحية بتصنيف ساري المفعول، إضافة إلى الالتزام الكامل بحماية خصوصية المرضى ومنع نشر أو تصوير الحالات الإسعافية.

ويهدف المشروع إلى تنظيم مشاركة الجهات التطوعية الإسعافية في الحرمين بما يضمن سلامة المرضى، وحماية العاملين والمتطوعين، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة الإسعافية المقدمة داخل الحرمين الشريفين.

وتتضمن أبرز الالتزامات: الحفاظ على خصوصية المرضى ومنع استخدام أو نشر بياناتهم، منع الإدلاء بأي معلومات إعلامية دون إذن رسمي من الهيئة، تسجيل المتطوع في هيئة التخصصات الصحية بتصنيف ساري، حمل تأمين طبي ضد الأخطاء المهنية.

وتشمل ضوابط الإشراف، اعتماد الجداول الزمنية للمتطوعين ضمن خطط العمليات الإسعافية دون التأثير على عمل الفرق الأساسية، ومتابعة الإشراف الطبي المباشر على المتطوعين لضمان جودة الأداء، وقياس مؤشرات رضا المستفيدين لضمان جودة الخدمة التطوعية.

المشروع مطروح للاستطلاع حتى 11 سبتمبر 2025، ويأتي ضمن جهود المملكة في تنظيم العمل التطوعي الصحي بالحرمين بما يتوافق مع قدسيتهما ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.