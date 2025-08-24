أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن القيادة الرشيدة أولت قطاع التعليم أولوية كبرى، لأهميته في بناء الإنسان السعودي وإعداده للمستقبل، مشيراً إلى أن الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي هو الركيزة الأساسية لتحقيق تطلعات الوطن ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ونوّه أمير المنطقة الشرقية بجهود جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لتهيئة بيئة تعليمية وبحثية محفزة، وتوفير الخدمات والبرامج الأكاديمية التي تكفل للطلاب والطالبات انطلاقة جادة وفاعلة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الجامعات السعودية شريك رئيسي في صناعة التحول الوطني وإعداد الكفاءات المؤهلة لسوق العمل.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي، يرافقه عدد من قيادات الجامعة.

واستعرض الحربي نسب القبول في مختلف التخصصات الجامعية، مبيناً حرص الجامعة على تطوير برامجها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية، رافعاً شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه المتواصل ببرامج الجامعة وطلابها، مؤكداً أن ذلك يعكس حرصه على مسيرة التعليم والارتقاء بمخرجاته.