شارك أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن مشاركة أبناء وبنات المنطقة الشرقية في هذه الحملة المباركة تمثل واجباً إنسانياً يسهم في إنقاذ الأرواح، منوهاً بأهمية التكاتف والمبادرة في مثل هذه الأعمال التي تجسد قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية.

وتسعى الحملة الوطنية للتبرع بالدم إلى نشر ثقافة التطوع الصحي، وتشجيع أفراد المجتمع على الإسهام في تلبية احتياجات بنوك الدم، بما يعزز جودة الرعاية الطبية ويخدم المرضى والمستفيدين، إلى جانب ترسيخ قيم التعاون وروح المشاركة المجتمعية التي تترك أثراً إيجابياً مستداماً في حياة الأفراد والمجتمع.