أكدت وزارة التعليم، أنه سيتم تخصيص 100 درجة للمواظبة خلال العام الدراسي الجديد من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، مع تحديد وزن نسبي يعادل 5 حصص أسبوعياً، واحتسابها ضمن مجموع درجات الطالب بالمعدل الدراسي الفصلي.وبّينت الوزارة، في دليل قواعد السلوك والمواظبة لطلبة التعليم العام أنه سيتم حرمان الطالب من الانتقال في حال تجاوز نسبة غيابه من دون عذر 10% خلال العام الدراسي، بحيث يُحرم طالب المرحلة الابتدائية والمتوسطة من الانتقال إلى العام التالي، ويُحرم طالب المرحلة الثانوية من الانتقال إلى الفصل التالي، مشيرةً إلى اعتماد التقدير الكيفي للمواظبة للصفين الأول والثاني الابتدائي، ويكون التقدير الكيفي عبارة عن عبارات لفظية تتّسم بالدقة والموضوعية، تصف مستوى مواظبة الطالب، ومبنية على شواهد وأدلة.وشدّدت الوزارة، على أهمية إدخال الغياب يومياً من قبل إدارة المدرسة في المنصات المعتمدة (نظام نور - منصة مدرستي)، وتقديم العذر من الطالب أو ولي أمره لإدارة المدرسة، مع إرفاق ما يثبت، خلال المدة النظامية المحددة، مشيرةً إلى إعطاء مهلة للطالب وولي أمره مدتها 3 أيام عمل بعد الغياب لتقديم العذر، وفي حال وجود مبرر مقبول يجوز قبول العذر بعد هذه المهلة بشرط ألا يتجاوز التقديم 10 أيام عمل. ولمدير المدرسة صلاحية تمديد القبول حتى نهاية الفصل الدراسي في حال وجود مبرر، مع إرفاق ما يدعم القرار في نظام نور، ويتم تقييم حالة الغياب من قبل إدارة المدرسة يومياً، وفي حال عدم القبول كغياب بعذر تحسم درجة واحدة من درجات المواظبة عن غياب كل يوم دراسي من دون عذر، على أن تُدوَّن درجة المواظبة في حقل خاص ضمن بطاقة الدرجات للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، واحتسابها ضمن المعدل الدراسي الفصلي، ويُعد هذا الحقل جزءاً لا يتجزأ من كشف الدرجات الصادر من المدرسة.