تختزن مدينة حائل بين جدرانها الطينية معالم راسخة من الذاكرة الوطنية، يتقدمها قصر برزان التاريخي وأبراجه الشامخة التي مضى على بنائها أكثر من 217 عاما منذ تأسيسها عام 1808، لتبقى شاهدا حيا على عراقة المنطقة ودورها في صياغة الهوية العمرانية والثقافية للمملكة.

هيئة التراث

أعلنت هيئة التراث اكتمال أعمال ترميم وتأهيل أبراج قصر برزان، ضمن مشروع متكامل يهدف إلى الحفاظ على الإرث المعماري والتعريف به للأجيال، لتصبح الأبراج جاهزة لاستقبال الزوار والباحثين عن أصالة المكان. هذه الجهود تنسجم مع برنامج جودة الحياة الذي يضع في أولوياته إحياء الموروث العمراني وربطه بالحاضر.

هوية متجددة

يشكّل الموقع أحد أبرز المعالم التي تعكس عبقرية العمارة النجدية التقليدية، حيث تمازجت المواد المحلية مع طابع الدفاع والحماية، فغدت الأبراج علامة على الصمود ومركز إشعاع ثقافيا. ومع إعادة التأهيل، يستعيد المكان حضوره ليكون محطة سياحية بارزة، تعكس صورة المملكة التي تعتز بجذورها وتنفتح على المستقبل.

بُعد وطني وسياحي

قصر برزان وأبراجه ليست مجرد مبانٍ تاريخية، بل رمز لتراث يرسّخ الهوية الوطنية، ويضيف إلى المشهد السياحي عنصر جذب يثري تجربة الزوار. عمر الأبراج الممتد عبر أكثر من قرنين يضعها في مصاف الشواهد التاريخية النادرة، لتكون جزءا من سردية المملكة في العراقة والحداثة معا.