أغلقت الجهات الرقابية في محافظة الخبر أحد فروع المطاعم الشهيرة، بعد تسجيل أكثر من حالة تسمم غذائي تم الإبلاغ عنها رسميا بين عدد من مرتاديه، فيما تواصل الفرق المختصة متابعة التحقيقات للتأكد من سلامة المواد الغذائية والإجراءات المتبعة داخل الموقع.

ويُطبق الإغلاق وفق قرار الوزارة لمدة 30 يوما، في ضوء المخالفات التي شملت جودة الأطعمة، والتزام العمالة بالملابس والأدوات الصحية، إضافة إلى ظروف التخزين وأكدت المصادر أن حالة المرضى مستقرة حاليا.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تكثيف الرقابة البلدية والصحية مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة التي تشهدها المنطقة الشرقية خلال هذه الفترة، حيث تزداد احتمالية فساد الأطعمة في حال عدم الالتزام باشتراطات التخزين والنظافة وجودة التحضير.

وتنفذ الجهات الرقابية ضمن برنامج رقابي دوري ومكثف حملات عامة على المنشآت الغذائية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الغذاء. وأوضحت أن هذه الحملات تهدف إلى توعية العاملين، ومنع إعداد أو تحضير الصلصات داخل المنشآت، مع الاعتماد الكلي على منتجات من مصادر موثوقة وفقا للاشتراطات والمواصفات المعتمدة.

وأشارت جواهر العبدالله، أخصائية تغذية، إلى أن أطعمة مثل الشاورما والسلطة تعد من أخطر المنتجات في درجات الحرارة المرتفعة. وأضافت أن ترك الشاورما أكثر من ساعتين بيئة خصبة لانتشار وتكاثر البكتيريا وبالأخص السالمونيلا، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية أثناء التحضير والتقديم، والحفاظ على درجة حرارة التخزين ضمن حدود السلامة.

ويعد المطعم المغلق من المطاعم الشهيرة بالمملكة، ويمتلك عدة فروع في محافظات المنطقة الشرقية، ويحظى بإقبال واسع من مرتاديه.