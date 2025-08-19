استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة، اليوم (الثلاثاء)، قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء الدكتور فواز المتيهي.

وقدم نائب أمير مكة المكرمة شكره وتقديره لمنسوبي القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة؛ نظير الجهود والأعمال الجليلة التي يقومون بها لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

واستمع سموه إلى نبذة عن الجهود الميدانية والخدمات الرامية إلى الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ونتائج تنفيذ الخطط الأمنية وخطط إدارة الحشود في المسجد الحرام، مع بداية موسم العمرة للعام 1447هـ.