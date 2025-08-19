تواصل أمانة منطقة القصيم جهودها في تعزيز جودة الحياة عبر تنفيذ مبادرة أرض القصيم الخضراء من خلال التوسع في المساحات الخضراء، وتحسين المشهد الحضري، مما يسهم في تعزيز مفهوم أنسنة المدن، وتوفير بيئة حضرية ملائمة للسكان والزوار.

وشملت الجهود تطوير المماشي والمرافق العامة وإنشاء الحدائق، إذ شهد عام 2024م تنفيذ مشروع «بهجة» الذي تضمن إنشاء 10 حدائق جديدة في مدينة بريدة بتصاميم ومساحات متنوعة؛ تهدف إلى زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما نفذت الأمانة خلال العام نفسه 20 تدخلاً حضرياً لتحسين المظهر الجمالي وتعزيز البيئة الحضرية، إضافة إلى إنشاء 41 مضماراً للمشي في الحدائق والميادين والساحات العامة بمدينة بريدة، بإجمالي أطوال بلغ 44179 متراً طولياً، وكان مضمار طريق الملك عبدالله الأطول بطول 7877 متراً طولياً؛ مما وفر بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية، وتشجيع نمط الحياة الصحي.

وفي مجال التشجير والزراعة، شهد عام 2024م زراعة 14777 شجرة، وزراعة 695110 زهرات، وفرش مسطحات إنجيلية بمساحة 34500 متر مربع، فيما تواصلت الجهود في عام 2025م بزراعة 8240 شجرة، وزراعة 297950 زهرة، وفرش مسطحات إنجيلية بمساحة 16000 متر مربع.

وتعمل الأمانة من خلال مبادرة أرض القصيم الخضراء، على تعزيز الغطاء النباتي، وتنفيذ برامج توعوية وتطوعية؛ تهدف إلى نشر ثقافة التشجير والمحافظة على البيئة، إلى جانب تنفيذ حملات لمعالجة التشوه البصري وإزالة الظواهر السلبية، مما يسهم في رفع جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة المساحات الخضراء بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.