نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» خلال شهر يوليو الماضي (43,439,206) عمليات إلكترونية، للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.

وبلغت العمليات المنفذة من خلال منصة أبشر أفراد 40,650,713، تضمنت إجراء 33,387,591 عملية استعراض للوثائق من خلال المحفظة الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر، فيما وصل عدد العمليات في منصة أبشر أعمال 2,788,493.

ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 3,679,429 عملية، منها 3,586,290 عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات إلى 2,769,794 عملية، و664,096 عملية منفذة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد تم إصدار 146,212 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و3,591 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، و2,287 استفسارًا عامًا عن البصمة.

يذكر أن عدد الهويات الرقمية الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تجاوز أكثر من (28) مليونًا، يمكن لها بكل سهولة وموثوقية الاستفادة من خدمات قطاعات وزارة الداخلية عبر منصاتها الإلكترونية «أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة»، والوصول لما يزيد على (500) جهة حكومية وخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد «نفاذ».