شهدت إحدى المناسبات الرسمية في منطقة عسير مشهداً لافتاً، حينما طلب أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، من القارئ عبدالعزيز الفقيه إعادة ما تلاه من آيات كريمة، في موقف أثار إعجاب الحضور، وحظي بتداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي.





القارئ عبدالعزيز الفقيه ينحدر من محافظة القنفذة، ويعمل مدرساً في ثانوية بللسمر، عُرف بين طلابه وزملائه بجمال صوته وإتقانه التلاوة. وقد بدا واضحاً أثناء المناسبة أن صوته المؤثر وحسن أدائه هو ما دفع الأمير تركي لطلب إعادة التلاوة ليستمتع الحضور بها مرة أخرى.

المقطع المصوَّر أظهر القارئ وهو يتلو أمام الحضور، قبل أن يتدخل الأمير تركي بلطف طالباً إعادة التلاوة، ليصغي الحضور مجدداً إلى صوت القارئ في أجواء تميزت بالخشوع.

وحظي المقطع بتفاعل كبير من المتابعين الذين رأوا في تصرف الأمير تقديراً لكتاب الله وتأكيداً على أهمية حسن التلاوة، فيما أشاد آخرون بوقار الموقف وبالتقدير الذي أبداه الأمير تجاه القارئ.

ويُعرف الأمير تركي بن طلال بمواقفه الإنسانية ومتابعته المباشرة للتفاصيل في المناسبات والفعاليات بالمنطقة، وهو ما انعكس مجدداً في هذه اللفتة التي لاقت صدى واسعاً لدى السعوديين.