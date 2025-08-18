امتداداً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتعميق وتطوير الشراكة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، يزور الرياض اليوم (الإثنين) وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، وممثلون من القطاع الخاص من الجانبين، في إطار زيارة رسمية تجسد حرص البلدين الشقيقين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي.

وتأتي الزيارة استمراراً لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي-السوري الذي عُقد الشهر الماضي برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة، وشملت الاتفاقيات الموقعة 47 مشروعاً استثمارياً في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.

وتؤكد هذه الزيارة حرص المملكة واهتمامها بتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة في المنطقة، بما يعزز دورها الاستثماري العالمي، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ورؤية المملكة 2030.