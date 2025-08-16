حددت وزارة التعليم الجدول الزمني لتطبيق نظام حضوري لإثبات حضور وانصراف المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم العام للبنين والبنات، والذي سينطلق اعتباراً من العام الدراسي الجديد، بعد أن تم تطبيقه أولاً في جهاز الوزارة، ثم على موظفي إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، وبعدها موظفي مكاتب التعليم الفرعية.وبينت الوزارة أن المرحلة الأولى للتطبيق ستبدأ اعتباراً من اليوم (الأحد)، وتشمل إدارات التعليم في المنطقة الشرقية والأحساء والقصيم وجدة، فيما سيبدأ التطبيق في كل من إدارات التعليم في مكة المكرمة والطائف وتبوك والجوف والحدود الشمالية اعتباراً من يوم الـ24 من شهر أغسطس الجاري، ويطبق في إدارات التعليم في كل من حائل ونجران وعسير وجازان يوم الـ31 من الشهر نفسه، فيما سيتم تطبيقه في إداراتي التعليم في كل من منطقة الباحة ومنطقة الرياض يوم الـ7 من شهر سبتمبر القادم.ويعد «حضوري» تطبيقاً إلكترونيّاً يستخدم أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين والمساهمة في تحضير الآلاف في دقائق معدودة دون الحاجة إلى التحضير اليدوي الذي كان مستخدماً طوال السنوات الماضية، ويمكّن البرنامج المسؤولين المباشرين من متابعة الحضور والانصراف بشكل دقيق ومنظم (عند تسجيل الدخول للتطبيق للمرة الأولى يُطلب من المستخدم تسجيل السمات الحيوية كبصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع).ويتيح التطبيق إمكانية إنشاء طلب استئذان جديد، إضافة إلى متابعة الطلبات السابقة، عند النقر عليها تظهر في البداية شاشة فارغة في حال لم يسبق للموظف طلب استئذان، وفي حال وجود طلبات مسبقة تظهر جميع الاستئذانات التي تم طلبها مسبقاً وحالتها في القبول والرفض وتحت الإجراء، مع تحديد عدد معين للاستئذانات خلال الشهر.وفي حال لم يرتبط الحساب المسجل في التطبيق بموقع فعال أو وجود الموظف خارج نطاق الموقع الجغرافي لعمله الفعلي تظهر رسالة «لست في الموقع الصحيح للتحضير».