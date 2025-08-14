نجح الفريق الطبي في مركز زراعة القوقعة بمدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، في إجراء أول عملية لزراعة النظام الذكي وهو الأحدث عالمياً في مجال غرسات القوقعة الصناعية، بقيادة استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور معاذ الصبيح.

ويُعد Cochlear Nucleus Nexa الجيل الجديد من غرسات القوقعة، إذ يتميز بكونه النظام الذكي الوحيد في العالم المزود بذاكرة داخلية قادرة على تحليل البرامج وتخزينها داخل الغرسة نفسها، مع إمكانية تحديثها مستقبلاً، ما يشكل نقلة نوعية في تحسين تجربة مستخدمي القوقعة الصناعية.

وتتيح هذه التقنية إمكانية إرسال معالج خارجي جديد للمستخدم ونقل البرنامج إليه مباشرة من الغرسة، دون الحاجة لزيارة أخصائي السمع، مما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع استمرارية الرعاية، وتحسين جودة حياة المستفيدين.

الجدير بالذكر أن مركز زراعة القوقعة بمدينة الملك سعود الطبية يعد من المراكز الرائدة في المملكة، ويواصل التزامه بتقديم أحدث التقنيات والخدمات الطبية العالمية في مجال زراعة القوقعة وتحسين جودة السمع.