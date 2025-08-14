تابعوا عكاظ على
Google News Account
تابعوا عكاظ على
Google News Account

تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني اليوم حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في مقر المديرية بالرياض.

ونقل المدير العام لمكافحة المخدرات تحيات وزير الداخلية وتقديره لمنسوبي المديرية ممن أحيلوا للتقاعد، وشكره على ما بذلوه من جهود في أداء مختلف المهمات والواجبات الوظيفية خلال فترة عملهم، خدمة لدينهم وملكهم ووطنهم.

وأكد اللواء القرني أن هذا التكريم يأتي تقديراً وعرفاناً لمسيرة امتدت عقوداً من الزمن، حافلة بالتميز والعطاء، كان لها بالغ الأثر في بناء الوطن نحو مستقبل واعد في ظل قيادة حكيمة.

أخبار ذات صلة
 
جازان: إحباط تهريب 59,100 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
جازان: إحباط تهريب 59,100 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية
زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية