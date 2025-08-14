تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني اليوم حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الحرس، وذلك في مقر المديرية بمدينة الرياض.

ونقل اللواء شايع الودعاني تحيات وتقدير وزير الداخلية لمنسوبي حرس الحدود ممن أحيلوا للتقاعد على ما بذلوه من جهود في أداء المهمات والواجبات الوظيفية خلال فترة عملهم لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

وأكد المدير العام لحرس الحدود أن هذا التكريم يأتي تقديراً وعرفاناً لمسيرة حافلة بالتميز والعطاء ممن أسهموا في بناء وطنهم نحو مستقبل واعد في ظل القيادة.