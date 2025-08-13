كشف وزير الإعلام سلمان الدوسري أنه سيتم إطلاق «ابتعاث الإعلام». وقال، خلال المؤتمر الحكومي في العاصمة الرياض اليوم: إيماناً بربط المعرفة بالتمكين سأطلق مع وزير التعليم مشروع ابتعاث الإعلام، في خطوة تهدف لتأهيل أبنائنا الطلاب والطالبات لسوق العمل عبر تدريبهم وابتعاثهم إلى أفضل الجامعات وشركات العالم المتخصصة في المجال الإعلامي.

وفي الإطار ذاته، ستنظم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع وزارتي الإعلام والتعليم، غداً (الخميس)، ورشة العمل التعريفية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث «مسار واعد» لقطاع الإعلام المرحلة الأولى.

وتجمع الورشة نخبة من الجهات الإعلامية الرائدة، وذلك بهدف تفعيل برنامج الابتعاث المتخصص في قطاع الإعلام

وتشمل محاور الورشة التعريف بمسار واعد للابتعاث، ومتطلبات المشاركة، ومواءمة برنامج الابتعاث مع احتياجات القطاع الإعلامي، ومناقشة أوجه الشراكة في التدريب والابتعاث، والتوظيف الإعلامي.