أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إتاحة زمالة «سوكبا» على المستوى الدولي، من خلال عقد الاختبار باللغة الإنجليزية بالتزامن مع عقده باللغة العربية في خطوة إستراتيجية تعكس تحول الزمالة إلى شهادة عالمية تنافس أهم الشهادات المهنية، وتعزز المكانة الراسخة للقطاع المحاسبي السعودي.

وتتيح هذه الخطوة للمحاسبين والمهنيين من مختلف دول العالم التقدم للحصول على الزمالة، وأداء الاختبار باللغة الإنجليزية ابتداءً من الدورة الثالثة لعام 2025م، المقرر عقدها في سبتمبر القادم.

وتأتي هذه المبادرة في ظل ما تحظى به زمالة «سوكبا» من اهتمام عالمي متزايد، واعترافات رسمية من قبل عدد من الجهات المهنية الرائدة حول العالم، نظراً لما تتميز به من معايير احترافية ومحتوى علمي متقدم، ما جعلها واحدة من أبرز الشهادات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة.

وستواصل الهيئة إتاحة اختبار الزمالة باللغتين العربية والإنجليزية في الدورات القادمة، بما يتيح للمتقدمين مرونة اختيار اللغة الأنسب.

يذكر أن الزمالة تتكون من ست مواد رئيسية تغطي الجوانب المحاسبية والمهنية، وتشمل: المحاسبة المالية، والمحاسبة الإدارية والحكومية، والمراجعة، والزكاة والضريبة، وبيئة الأعمال، والأنظمة، كما تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يعزز جاهزية الحاصلين عليها لممارسة المهنة بكفاءة عالية، ويؤهلهم لتولي مواقع قيادية في القطاعين العام والخاص.