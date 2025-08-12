كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء اللائحة الفنية المرتقبة لنقل مبيدات آفات الصحة العامة، وشددت على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بها.

وأشارت إلى أنه يجب أن تكون وسيلة النقل مناسبة لغرض النقل ومجهزة بشكل مناسب لمنع أي ظروف قد تؤثر على جودة ومأمونية المنتجات، وأن تتوفر في وسيلة النقل التقنيات الحديثة، مثل جهاز تحديد المواقع (GPS)، ومفتاح إيقاف محرك المركبة مباشرة، واتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تأثر جودة وسلامة المنتجات أثناء النقل، وعدم استخدام وسائل النقل والحاويات غير الصالحة للاستخدام، وعدم تحميل المركبة بما يتجاوز طاقتها القصوى، والتأكد من وجود كل الملصقات والعلامات التحذيرية واللوحات اللازمة للمركبة والشحنة التي يتم نقلها. وعلى الناقل الامتناع عن نقل حمولة المبيدات في حال ملاحظته أي مخالفة لمتطلبات اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة برياً.

واشترطت اللائحة المقترحة التأكد من وجود شهادة تسجيل سارية لمنتجات مبيدات آفات الصحة العامة صادرة من هيئة الغذاء والدواء، وتدريب العاملين المشاركين في نقل المبيدات وفقاً لأحكام اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة برياً، ويشمل التدريب على حماية البيئة خلال عملية النقل.

وبشأن تعليمات القيادة الواجب اتباعها، أوضحت ضرورة الفحص اليومي للمركبات، وأن تكون وسائل النقل والحاويات نظيفة وجافة وخالية من النفايات المتراكمة، وتوفير أجهزة لتسجيل درجات الحرارة والرطوبة في وسائل نقل مبيدات آفات الصحة العامة بشكل دوري، وعدم نقل أي منتجات أخرى غير منتجات مبيدات آفات الصحة العامة، والتأكد من فحص معدات النقل قبل عملية التحميل، واستبعاد الطبليات التالفة والخشنة، كما يراعى أن تكون طبليات التحميل خشبية وخالية من أية مسامير أو أجزاء ناتئة، ويتم فحصها بشكل دوري للتأكد من سلامة وسيلة النقل.

ومن الشروط أيضاً توفر جميع المستندات الدالة على الشراء والجهة المنقولة إليها مبيدات آفات الصحة العامة، وصور من شهادات التحليل الصادرة من المختبرات المعنية، وأن يتم توزيع العبوات داخل وسيلة النقل بحيث لا يتم وضع براميل العبوات فوق الصناديق المصنوعة من الفايبر أو العبوات ذات الوزن الخفيف خوفاً من حدوث عطب أو ضرر بها.